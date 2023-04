redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Arquivo: Depressão transforma Torres em 'bomba-relógio' contra Bolsonaro

A defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres afirmou ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) que ele não conseguiu fornecer as senhas corretas de sua nuvem de dados para a Polícia Federal devido a lapsos de memória .

O ministro Alexandre de Moraes (STF) solicitou esclarecimentos sobre as senhas incorretas.

Os advogados de Torres alegaram que, dada a sua condição atual de l apsos frequentes de memória e dificuldade cognitiva, a confirmação das senhas é extremamente difícil.

A Polícia Federal não conseguiu acessar os dados com as senhas fornecidas por Torres. A defesa afirmou que ele colaboraria com a investigação, o que, na opinião dos investigadores, sugere que o ex-ministro está tentando prolongar sua detenção.

Desde 14 de janeiro, Torres está detido sob suspeita de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. Agora, a defesa deverá fornecer informações sobre as senhas inválidas que ele forneceu.

Leia também Torres entrega senhas falsas de celular e Moraes pede explicações

A suspeita da PF é que ele tenha dado informações falsas ou erradas propositalmente. Nesta sexta-feira, o ministro Luis Roberto Barroso do STF rejeitou mais um pedido de "habeas corpus" apresentado pelos advogados de Torres.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.