João Vitor Revedilho/Portal iG Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro na Agrishow

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) agradeceu nesta segunda-feira (1º) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter aberto a ele "portas que ninguém abriria". A fala foi feita em discurso na Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow).



Após tumulto por conta da chegada de Bolsonaro ao evento , Tarcísio discursou, agradando apoiadores do ex-presidente que participam da feira. "Eu queria começar cumprimentando, não poderia ser diferente, o nosso presidente Jair Bolsonaro", disse o governador, que foi interrompido por gritos de "mito, mito".

"Não é mistério para ninguém a gratidão que eu tenho pelo presidente, por tudo o que fez por mim, por ter me aberto portas que ninguém abriria. Ele teve a coragem de entregar postos relevantes a técnicos e sempre passou o crédito de todas as conquistas do seu governo para os seus ministros", declarou Tarcísio.

A presença de Bolsonaro na Agrishow gerou polêmica nos últimos dias, o que fez com que a cerimônia de abertura do evento, que aconteceria nesta segunda-feira, fosse cancelada .

A polêmica começou quando a organização do evento desconvidou o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, por conta da participação de Bolsonaro. Depois disso, o Banco do Brasil decidiu retirar todos os patrocínios que mantinha com a Agrishow.



O ministro da Agricultura pretendia utilizar o evento para realizar o lançamento oficial de uma linha de financiamento em dólar para o agronegócio, que será operada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e para anunciar mais recursos para o Plano Safra de 2023.

