A Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow) resolveu cancelar a cerimônia de abertura do evento que seria realizada no dia 1º de maio após o Banco do Brasil suspender o patrocínio ao evento . O caso ocorre após a organização do evento falar para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro , sobre um provável mal-estar dele ir ao evento, que terá a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação soou como se eles estivessem desconvidando Fávaro .

A organização da Agrishow informou, por meio de nota, que, “em virtude de toda a repercussão gerada pela cerimônia de abertura da 2ª edição da Agrishow, as entidades realizadoras do evento optaram por não realizar solenidade de abertura da feira, prevista para o dia 1º de maio, às 11h”

O evento irá acontecer na cidade de Ribeirão Preto (SP), interior de São Paulo.

Os dos principais patrocionadores da feira era o governo federal e o Banco do Brasil, no entanto, o Executivo federal resolveu por cancelar o apoio na sexta-feira (28).

O ministro da Agricultura pretendia utilizar o evento para realizar o lançamento oficial de uma linha de financiamento em dólar para o agronegócio, que será operada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), e para anunciar mais recursos para o Plano Safra de 2023.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve comparecer ao evento acompanhando do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Leia a nota na íntegra:

“Em virtude de toda a repercussão gerada pela cerimônia de abertura da 2ª edição da Agrishow, as entidades realizadoras do evento (Abag – Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, Anda – Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e SRB – Sociedade Rural Brasileira), optaram por não realizar solenidade de abertura da feira, prevista para o dia 1º de maio, às 11h.

A Agrishow mantém a sua tradição de ser a principal vitrine do setor, apresentando o que há de mais moderno em tecnologia para o agronegócio, soluções para pequenas, médias e grandes propriedades, estimulando a realização de negócios.

Reiteramos o convite para que mantenha a sua agenda de visita ao evento para conhecer as inovações que estão ampliando a competitividade e o desenvolvimento do setor.”

