Após chegar ao Brasil no sábado (29) e passar por audiência de custódia no domingo (30), Thiago Brennand foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros IV , em São Paulo .

No CDP, o empresário deve ficar em uma cela individual isolado dos outros presos. No entanto, o procedimento é algo padrão para quem chega ao presídio. Ao todo, o Centro de Dentenção de Pinheiros tem 709. Brennand deve ficar de 10 a 30 dias preso provisoriamente até o julgamento.

Thiago é réu em oito processos que incluem crimes como estupro, sequestro e cárcere privado, lesão corporal, corrupção de menores, ameaça, calúnia, injúria e difamação.

Entenda o caso

O empresário começou a ser investigado após agredir uma atriz em uma academia em São Paulo. Ele foi flagrado agredindo a atriz Alliny Helena Gomes, de 37 anos, durante discussão em uma academia na zona oeste de São Paulo. A denúncia veio a público após reportagem exibida pelo programa Fantástico , da TV Globo , em 30 de agosto do ano passado.

Em um pedido liminar negado pela Justiça, a defesa alegou ele está sendo "caçado como troféu ao combate à violência contra mulher". Depois disso, outras denúncias surgiram e ele virou réu neste e em outros cinco processos por crimes como lesão corporal e estupro.

Ele ainda foi preso em outubro do ano passado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, mas pagou fiança e foi solto. No mês seguinte, a embaixada brasileira em Abu Dhabi oficializou um pedido de extradição , segundo o Itamaraty.

