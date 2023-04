Divulgação Imagem aérea da Agrishow em Ribeirão Preto (SP)

O Banco do Brasil decidiu retirar todos os patrocínios que mantinha com a Agrishow , a maior feira de agronegócios do país que será realizada na próxima semana em Ribeirão Preto (SP).

A medida foi tomada depois que a organização do evento decidiu desconvidar o ministro da Agricultura , Carlos Fávaro, de uma das agendas do evento, dando lugar ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Representantes do agronegócio abraçaram o bolsonarismo nos últimos quatro anos, especialmente, após distribuição de recursos sem licitação conhecidas no escândalo do "orçamento secreto" .

Isac Nóbrega/PR - 25.04.22 Presidente Jair Bolsonaro defendeu indulto ao deputado Daniel Silveira durante a abertura da Agrishow

De acordo com informações do governo brasileiro divulgadas na sexta-feira (28), não há informações oficiais sobre o valor total do patrocínio oferecido pelo Banco do Brasil à Agrishow , mas a instituição financeira também decidiu retirar todo o seu apoio ao evento.

Além disso, a presidente do banco, Tarciana Medeiros , que estava prevista para participar de uma palestra durante a feira, também não irá mais comparecer.

A decisão do Banco do Brasil gerou repercussão no setor agropecuário, uma vez que a instituição é uma das principais financiadoras do agronegócio brasileiro. A Agrishow, por sua vez, é uma das principais vitrines do setor e costuma receber a visita de autoridades do governo e representantes do agronegócio.

