Reprodução / Twitter @LulaOficial Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em nova foto oficial

Nesta segunda-feira (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá comparecer em um ato organizado por centrais sindicais no Vale do Anhangabaú , na região central de São Paulo , em comemoração ao Dia do Trabalho .

No evento, o mandatário deve utilizar o palanque para reiterar as medidas do governo voltadas para a geração de renda no país.

Além do presidente, também deve estar presente o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT). Outras autoridades do governo federal, congressistas e líderes sindicais também devem participar da celebração.

O evento que ocorre pelo 5º ano consecutivo foi organizado pelas seguintes centrais sindicais:

CUT (Central Única dos Trabalhadores);

Força Sindical; UGT (União Geral dos Trabalhadores);

CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros);

CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil);

NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores);

Intersindical Central da Classe Trabalhadora e Pública.

Em um pronunciamento em rede nacional de TV e rádio no domingo (30), Lula oficializou o aumento do salário mínimo. Nesta segunda, ele deve, junto com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, oficializar mais medidas em prol dos trabalhadores.

