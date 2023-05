Ricardo Stuckert/PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião ministerial dos 100 dias de governo







O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou neste domingo, 30, Santiago Peña pela vitória eleitoral no Paraguai . Por meio do Twitter, Lula desejou sorte ao novo presidente do país vizinho e defendeu relações cada vez mais fortes e melhores entre Brasil e Paraguai.

Numa mensagem enviada rapidamente após a confirmação da vitória do candidato do Partido Colorado, Lula disse ainda que conta com Peña para trabalhar por uma América do Sul com mais união, desenvolvimento e prosperidade.

"Parabéns ao presidente eleito do Paraguai @SantiPenap pela vitória nas eleições. Boa sorte no seu mandato. Vamos trabalhar juntos por relações cada vez melhores e mais fortes entre nossos países, e por uma América do Sul com mais união, desenvolvimento e prosperidade", escreveu.

Com 99,09% das urnas apuradas no fim da noite do domingo, Peña tinha 42,74% dos votos, segundo a Justiça Eleitoral do Paraguai. O rival, Efraín Alegre, do Partido Liberal, tinha 27,48% dos votos.



Itaipu



A eleição no país vizinho tem uma especial importância para o Brasil em razão da revisão neste ano do Tratado da Usina de Itaipu.



O eleito será o futuro interlocutor do Brasil na revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, que estabelece as bases financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade da usina, marcada para agosto.



Assinado em 1973, o tratado já previa a amortização das dívidas contraídas pela usina, que acabaram de ser pagas no mês passado, e mudanças nas demandas elétricas dos dois países. Por isso, estabelecia a revisão do texto dentro de 50 anos.



De acordo com o Tratado de Itaipu, toda a energia produzida deve ser dividida entre os dois países. O Paraguai historicamente nunca usou toda a geração a que tem direito, e pelo acordo se vê obrigado a vender o excedente para o Brasil.



Otimismo nas negociações com Lula



Ao jornal "O Estado de S. Paulo" , ainda durante a campanha, Peña disse estar otimista sobre o papel da usina para os próximos 50 anos. "Estou otimista para poder negociar isso com Lula. Ele é uma pessoa com experiência e há testemunhas de que quer fortalecer os vínculos entre os dois países", afirmou.



"Até o momento não há uma proposta clara do que será colocado na mesa e isso é lógico, porque, em uma negociação, não se pode antecipar as cartas", disse Daniel Ríos, pesquisador da Faculdade Politécnica da Universidade Nacional de Assunção.



Para ele, apesar de Peña não ter se manifestado, se ele vencer e não negociar melhores condições, a sociedade civil exigirá uma prestação de contas, já que há uma ideia generalizada de que o Paraguai merece receber mais pela energia.

