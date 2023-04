Ricardo Stuckert Lula na Espanha

Em entrevista ao jornal espanhol, El País , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) organizou os atos golpistas que depredaram a sede dos Três Poderes em 8 de janeiro . Segundo o petista, o ex-mandatário "tentou dar um golpe ".

"Não tenho dúvidas de que ele tentou dar um golpe. Isso ia acontecer desde o primeiro dia da minha posse, mas como era muita gente, esperei uma semana. Eu vi tudo pela televisão, eles assaltaram o Palácio do Planalto, houve descaso de quem estava assistindo e entraram no Congresso Nacional, no STF e no Palácio. Agora tem gente na cadeia", afirmou Lula ao El País.

"Procuramos também quem financiou, quem pagou, por exemplo, os autocarros em que vieram. Agora o secretário de Segurança de Brasília está preso. Temos a convicção de que tudo foi organizado por Bolsonaro e sua equipe", complementou o petista.

O presidente Lula esteve em Portugal e na Espanha nos últimos dias na primeira viagem oficial à Europa. Na nação portuguesa, ele assinou 13 acordos nas áreas de educação; proteção de testemunhas; promoção e defesa dos direitos de pessoas com deficiência; energia; geologia e minas; cooperação espacial; produção audiovisual; turismo; comunicações; e saúde.

Na Espanha, os acordos firmados foram nas áreas da educação, trabalho e ciência e tecnologia .

8 de janeiro

Os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos por bolsonaristas na tarde de 8 de janeiro. Eles protestaram contra a vitória de Lula e o uso das urnas eletrônicas.

Cerca de mil pessoas foram presas e levadas para a carceragem da Polícia Federal na capital. Algumas já foram liberadas por decisões do STF, enquanto outros ainda aguardam o pedido de habeas corpus.

Nesta semana, o STF tornou réus os primeiros 100 suspeitos de participarem dos ataques. Outros 200 golpistas estão tendo os casos analisados desde o dia 25 de abril.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.