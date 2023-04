Reprodução: Ricardo Stuckert - 26/04/2023 Lula e o presidente da Espanha, Pedro Sanchez

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou nesta quarta-feira (26) com o presidente do da Espanha, Pedro Sánchez . Ainda, os dois governos renovaram as relações bilaterais e assinaram três acordos nesta manhã.

Os acordos firmados foram nas áreas da educação, trabalho e ciência e tecnologia. Um projeto de pesquisa e inovação tecnológica entre empresas brasileiras e espanholas foi assinado, além da regulamentação para empresas de aplicativos feita pelos espanhóis. Na área educacional, foi acordado a intensificação de intercâmbio e o reconhecimento de estudos na educação superior entre os dois países.

Pedro Sánchez disse nas redes sociais que o governo abriu "uma nova etapa nas relações estratégicas entre a Espanha e o Brasil . Temos muito que levar para a prosperidade e bem-estar de nossos cidadãos, para a aproximação de nossas regiões e para a construção de um mundo mais seguro e sustentável".

Entre os presidentes, as pautas foram a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul .

O encontro com Sánchez e a cerimônia de acordos entre as duas nações foi o penúltimo compromisso de Lula na Espanha. O presidente brasileiro e a primeira-dama, Janja da Silva, ainda almoçarão com o Rei Felipe VI nesta terça-feira, no Palácio Real.

Logo depois, Lula e a comitiva embarcam de volta ao Brasil. Eles devem chegar na quarta-feira (27) às 22h30 em Brasília.

Lula enfrenta problemas no Brasil

No Brasil, o mandatário enfrenta uma crise política por causa da demissão de Gonçalves Dias do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) . Ele foi flagrado no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) invadiram e depredaram prédios dos Três Poderes .

Por causa disso, uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) dos atos golpistas deve ser instaurada no Congresso Nacional. O governo mudou seu posicionamento e passou apoiar a comissão.

