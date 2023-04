Reprodução/CNN Câmeras mostram oficiais do GSI dando risada e mexendo no celular durante atos golpistas

Novas imagens dos atos golpistas de 8 de janeiro publicadas neste final de semana mostram oficiais do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) dando risadas e mexendo no celular durante a invasão à Praça dos Três Poderes.

As câmeras de segurança do Palácio do Planalto flagraram cerca de dez integrantes do GSI reunidos no subsolo por volta das 16h36, horário em que tanto o Planalto, como o Superior Tribunal Federal e o Congresso já tinham sido invadidos e estavam sendo depredados.

As imagens revelam que ao menos três dos membros do Gabinete estavam mexendo no celular, e um deles parece mostra algum conteúdo para os colegas, que se reúnem ao seu redor e dão risadas.

O GSI compartilhou, no dia 22 de abril, 33 pastas que contém dezenas e centenas de vídeos cada. Os conteúdos são referentes às mais diversas regiões do Palácio do planalto, como entrada, salão nobre e elevadores.

Demissão de Gonçalves Dias

O general Gonçalves Dias pediu demissão do cargo de ministro do GSI após as suspeitas de conivência com os golpistas nos ataques ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Dias é o primeiro ministro que cai no terceiro governo de Lula.

O pedido foi entregue diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em reunião no Palácio do Planalto. A demissão ocorreu após imagens de câmera de segurança mostrarem Dias no Palácio do Planalto durante os ataques.

Segundo as filmagens, às 16h29, Gonçalves Dias andava pelo terceiro andar do Palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Ele tenta abrir duas portas e depois entra no local.

O que é o GSI?

O GSI é responsável por auxiliar diretamente o presidente da República nas suas atribuições, especialmente nas questões militares e de segurança .

Entre suas competências, também incluem a análise e o acompanhamento de assuntos com potencial de risco, a prevenção de ocorrências de crises e a coordenação do gerenciamento em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional.

O GSI cuida da segurança pessoal do presidente e do vice-presidente, de seus familiares, assim como dos palácios presidenciais e das residências oficiais.

