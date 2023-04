Divulgação - 01/08/2022 Senadora Soraya Thronicke (MS)

A senadora e ex-candidata à Presidência da República, Soraya Thronicke (União Brasil-MS) está internada em uma unidade de terapia intensiva ( UTI ) no Hospital DF Star de Brasília desde sexta-feira (21) devido a uma crise alérgica .

Segundo a assessoria de Thronicke, o quadro de saúde é estável, mas ainda precisa de cuidados. "Por se tratar de uma alergia, de causa ainda não identificada, com crises muito fortes, os médicos optaram por mantê-la na unidade de terapia intensiva (UTI) com acompanhamento de um especialista em imunologia", disse a equipe da parlamentar. Eles ainda disseram não há previsão de alta.

Soraya viveu os últimos 15 dias conturbados por conta da diretoria do União Brasil no Mato Grosso do Sul, o qual ela é presidente.

A senadora concorreu à Presidência nas eleições de 2022 . No primeiro turno, ela recebeu pouco mais de 600 mil votos (0,51%), terminando em quinto lugar. Em 2018, quando chegou ao Senado, era próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após a CPI da Covid, que fez integrou e as eleições, Thronicke se distanciou do ex-mandatário .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.