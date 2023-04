Reprodução: Ricardo Stuckert - 22/04/2023 Lula, António Costa e os ministros brasileiros assinando acordo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que está em Portugal , realizando a primeira viagem oficial à Europa, assinou 13 acordos entre Brasil e a nação portuguesa neste sábado (22) . Ele ainda prometeu entregar 1,6 mil creches a instalação de um escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Lisboa.

Segundo o presidente brasileiro, as creches fazem parte de 14 mil obras começaram a ser feitas nos primeiros governos de Lula e Dilma Rousseff (PT).

Durante a XIII Cimeira Luso-Brasileira, realizada no Centro Cultural de Belém, Lula afirmou que a Apex vai "mostrar a seriedade da relação entre Brasil e Portugal”.

Os acordos foram feitos nas áreas de educação; proteção de testemunhas; promoção e defesa dos direitos de pessoas com deficiência; energia; geologia e minas; cooperação espacial; produção audiovisual; turismo; comunicações; e saúde.

Em educação, há um acordo de equivalência de estudos de ensino fundamental e médio no Brasil e ensino básico e secundário em Portugal. Na área da Saúde, as nações firmam o compromisso de inovação nas áreas da Saúde e Biotecnologia, “com especial enfoque na vigilância epidemiológica, na preparação e resposta a emergências em saúde pública, na saúde digital, e no desenvolvimento e produção de equipamentos para a saúde”.





Veja a lista divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores dos atos assinados:

Acordo Complementar ao Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado em Porto Seguro, em 22 de abril de 2000, sobre a concessão de equivalência de estudos no Brasil (ensino fundamental e médio) e em Portugal (ensino básico e secundário);

Acordo em Matéria de Proteção de Testemunhas;

Acordo sobre a criação da Escola Portuguesa de São Paulo;

Memorando de Entendimento para a criação de mecanismos de cooperação bilateral para o intercâmbio de boas práticas na promoção e defesa dos direitos de pessoas com deficiência;

Memorando de Entendimento no domínio da Energia;

Memorando de Entendimento no domínio da Geologia e Minas;

Memorando de Entendimento para promover o Reconhecimento Mútuo de Títulos de Condução;

Memorando de Entendimento para Cooperação Internacional entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Ministério da Economia e do Mar e a Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz;

Protocolo de Cooperação entre o Instituto do Cinema e do Audiovisual, de Portugal, e a Agência Nacional do Cinema – Ancine, do Brasil, para o fomento à coprodução cinematográfica.

MdE entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da República Portuguesa, a Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil e a Agência Espacial Brasileira, para Cooperação de Uso Pacífico do Espaço, Ciências Espaciais, Tecnologias e Aplicações;

Declaração de intenções na área de saúde - "Carta de Lisboa";

Memorando de Entendimento entre a Embratur – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo e o Turismo de Portugal, I.P;

Protocolo de cooperação entre a Lusa e a Empresa Brasileira de Comunicações.

