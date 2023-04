Billy Boss/Câmara dos Deputados Deputada Carla Zambelli (PL-SP)

Nesta quinta-feira (27), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) divulgou, nas redes sociais, uma chave pix e pediu uma contribuição financeira aos seus apoiadores após as condenações judiciais.

Em vídeo, a parlamentar afirmou que, neste mês, teve que pagar mais de R$ 57 mil em indenização.

"Algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo para confirmar se a vaquinha que está rodando nas redes é realmente minha. É, sim. Eu fiz essa vaquinha porque eu estou sendo condenada em vários processos, estão realmente me perseguindo judicialmente", disse ela na gravação.

"Só esse mês, eu paguei um de R$ 39 mil, que eu peguei um empréstimo para poder pagar, obviamente, eu não tinha esse recurso, um outro de R$ 15 mil, que eu dividi em duas vezes, um outro de R$ 5,3 mil e terminei de pagar um de R$ 6 mil."

Na gravação, a deputada ainda citou outros processos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que ela também deverá pagar. Zambelli se referiu à decisão da Corte Eleitoral da última semana de manter as multas a ela e ao senador Flávio Bolsonaro (PL) devido à veiculação de conteúdo falso sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), então candidato ao Planalto.

As decisões foram do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ainda durante as campanhas eleitorais de 2022. As ações foram confirmadas pelo plenário, que julgou recursos de Bolsonaro e Zambelli. Eles foram multados em R$ 15 mil e R$ 30 mil respectivamente.

Durante o julgamento, Moraes destacou a importância do combate às fake news e ressaltou ainda que a disseminação do discurso de ódio cria uma falsa "liberdade de agressão", em referência aos ataques recentes às escolas.

"Eu fiz essa vaquinha e quero pedir a sua ajuda, se você puder ajudar, vai ser muito bem-vinda. Eu não tenho condição de pagar com o meu salário esses valores", afirmou a parlamentar.

Duas semanas atrás, a deputada ainda foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a indenizar em R$ 20 mil a ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) por danos morais, após associar, em publicação nas redes, a ex-parlamentar à "esquerda genocida".

O processo foi iniciado após uma montagem feita por Zambelli e compartilhada nas redes sociais. O post mostra D’Ávila ao lado das deputadas Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ). Elas são retratadas com chifres e olhos vermelhos, com o título "Esquerda Genocida". A imagem também contém mensagens em que as parlamentares comemoravam uma decisão de descriminalização do aborto na Colômbia.

"A indenização não paga (nem apaga) o que eu e minha família vivemos juntos nos últimos anos. Não apaga a violência, as ameaças, as consequências reais na minha saúde física e mental por sofrer esses ataques misóginos virtuais. Mas, de algum modo, faz justiça", afirmou D’Ávila após a condenação de Zambelli.

