Reprodução/Facebook Manuela D'Avila





A ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) divulgou nesta quinta-feira (13) que derrotou na Justiça a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP). A publicação foi feita nas redes sociais.

De acordo com a ex-parlamentar, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou Zambelli a pagar indenização por tê-la associado ao diabo em uma fotomontagem e postado nas redes sociais. Manuela acusou a bolsonarista de prejudicá-la, tornando-a em alvo de discurso de ódio e violência política.

A publicação foi feita em fevereiro do ano passado. Além de Manuela, também foram atacadas por Zambelli as deputadas federais Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ), já que também apareciam na foto. O trio foi chamado de “genocidas”.

"Há anos enfrento ataques feitos por parlamentares. Pagos c/ dinheiro público, em horário de expediente, distribuem ataques e estimulam a violência contra mim. Hj é + um dia em q meu advogado trabalha para, assim como tantas outras vezes, derrotarmos esses bandidos nos tribunais", falou Manuela na ocasião, quando entrou com uma ação na Justiça.

Manuela comemora a decisão

A ex-deputada afirmou nesta quinta que "ter a imagem associada ao diabo, ao mal maior, é algo frequente quando somos vítimas de campanhas permanentes por parte dos grupos de extrema direita". Apesar de comemorar a vitória na Justiça, ela lamentou ter que enfrentar ataques da extrema-direita.

"A indenização não paga (nem apaga) o que eu e minha família vivemos juntos nos últimos anos. Não apaga a violência, as ameaças, as consequências reais na minha saúde física e mental por sofrer esses ataques misóginos virtuais. Mas, de algum modo, faz justiça", escreveu.

Por fim, ela zombou de Zambelli. “Tá me devendo, hein Carla”. A deputada federal, que faz parte da base que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), não se manifestou após ser condenada pela Justiça.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.