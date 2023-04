Billy Boss/Câmara dos Deputados Deputada Carla Zambelli (PL-SP)

O deputado federal Duarte Júnior (PSB-MA) acusou a deputada Carla Zambelli (PL-SP) de ofendê-lo em meio a oitiva do ministro da Justiça, Flávio Dino, na Câmara nesta terça-feira (11). Segundo o parlamentar, Zambelli teria soltado um palavrão durante sua questão de ordem.

Duarte pediu a fala após deputados da oposição pressionarem Dino sobre a participação de aliados de Lula nos atos golpistas de 8 de janeiro. Nesse momento, segundo o deputado, Zambelli teria o mandado "tomar no c*".





Na saída da oitiva, Duarte afirmou que pretende representar contra Carla Zambelli na Comissão de Ética da Casa.

“Repudio veementemente essa atitude inaceitável e total falta de exemplo. Irei representá-la no Conselho de Ética. Respeito é a base de qualquer diálogo”, disse Duarte.

Zambelli foi procurada pelo iG para comentar sobre o caso, mas não atendeu as ligações.

Briga em comissão

Deputados brigaram nesta terça-feira (11) durante audiência na comissão de segurança da Câmara , que escutou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O bate-boca ficou quente, precisou de intervenção da polícia legislativa e o presidente da comissão encerrou a sessão.

Na audiência, o ministro tentou falar, mas deputados de oposição gritavam palavras contra o governo federal. Em resposta, parlamentares da base governista reagiram. Dino reclamou inúmeras vezes que não conseguia falar, porque estava sendo interrompido.

Ao longo da sessão, os deputados passaram a ter uma discussão mais ríspida e a polícia legislativa entrou na sala para impedir que ocorresse uma briga física. A situação foi o estopim para encerrar a sessão. Dino saiu da mesa e foi embora, sendo chamado de “fujão” pela oposição

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.