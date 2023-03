Billy Boss/Câmara dos Deputados Deputada Carla Zambelli (PL-SP)





A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) ficará longe das suas funções na Câmara pelos próximos 20 dias. Em comunicado feito nesta terça-feira (21), a parlamentar anunciou que precisará cuidar da saúde e não conseguirá dar atenção para os trabalhos na Casa de Leis.

De acordo com a deputada, ela foi diagnosticada com uma úlcera gástrica com uma bactéria que a coloca em risco. Se o tratamento não for feito de forma devida, há grande chance de surgir câncer de estômago. “O tratamento é rigoroso e realmente não tenho me sentido bem”, explicou.

A úlcera gástrica é uma lesão que acontece no revestimento do estômago, podendo aparecer também no duodeno ou no esôfago. A doença é muito comum e um dos motivos do seu aparecimento é o consumo de anti-inflamatórios.

Zambelli é uma das deputadas mais populares entre os bolsonaristas. Ela foi eleita em 2018 com 76.306 votos. Por causa da sua atuação no Congresso, ficou muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e tornou-se uma das maiores defensoras do antigo governo.

Por causa dessa ligação, ela conseguiu ser a segunda deputada federal mais votada em São Paulo, obtendo 946.244 no ano passado. No entanto, sua relação com Bolsonaro entrou em crise depois das eleições de 2022.

Nos Estados Unidos, o ex-presidente falou para aliados que a principal culpada pela sua derrota foi Zambelli. Ele apontou o episódio em que a deputada perseguiu com uma arma de fogo um apoiador de Lula na véspera da votação do segundo turno como essencial para que muitos indecisos optassem pelo petista.

Zambelli criticou Bolsonaro

A deputada não ficou quieta e deu uma entrevista para a Folha de S.Paulo em fevereiro. Ela apontou os erros de Bolsonaro após perder o cargo de presidente da República, evidenciando a crise que existe entre os dois.

“Discordo da maneira como ele [Bolsonaro] levou aquele tempo todo [para falar depois da eleição] e o silêncio que teve. Ele tinha que organizar a oposição, orientar a gente, ele tinha 28 anos de Câmara”, declarou. À época, foi muito criticada pelos bolsonaristas.





