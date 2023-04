Reprodução / CNN Brasil - 19.04.2023 Integrantes do GSI e invasores

Nove servidores do Gabinete de Segurança Institucional ( GSI ) da Presidência prestam depoimento à Polícia Federal neste domingo (23) . Eles foram identificados em imagens das câmeras internas do Palácio do Planalto durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro .

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do caso, determinou a quebra de sigilo das imagens dois dias após a CNN Brasil revelar alguns trechos que mostram o então ministro do GSI, general Gonçalves Dias, caminhando pelo Planalto. Ele pediu demissão do cargo por suspeita de conivência e prevaricação .

Os nomes dos servidores foram enviados ao STF por Ricardo Cappelli, chefe interino do GSI, após Moraes ordenar que todos fossem identificados e prestassem depoimento.

Veja a lista dos nomes que aparecem nas imagens:

General Marco Edson Gonçalves Dias

Major do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira

General do Exército Carlos Feitosa Rodrigues

Coronel do Exército Wanderli Baptista da Silva Júnior

Coronel do Exército Alexandre Santos de Amorim

Coronel do Exército André Luiz Garcia Furtado

Tenente-Coronel do Exército Alex Marcos Barbosa Santos

Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros do DF, Marcus Vinícius Braz de Camargo

Capitão do Exército Adilson Rodrigues da Silva

Gonçalves Dias prestou depoimento na última sexta-feira (21 ). Ele negou ser conivente às invasões golpistas e justificou estar no circuito interno do Planalto. Ele disse que estava fazendo "gerenciamento de crise".

"Indagado porque, no 3° e 4° pisos, conduziu as pessoas e não efetuou pessoalmente a prisão, respondeu que estava fazendo um gerenciamento de crise e essas pessoas seriam presas pelos agentes de segurança no 2° piso tão logo descessem, pois esse era o protocolo", registrou a Polícia Federal.

O que é o GSI?

O GSI é responsável por auxiliar diretamente o presidente da República nas suas atribuições, especialmente nas questões militares e de segurança.

Entre suas competências, também incluem a análise e o acompanhamento de assuntos com potencial de risco, a prevenção de ocorrências de crises e a coordenação do gerenciamento em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional.

O GSI cuida da segurança pessoal do presidente e do vice-presidente, de seus familiares, assim como dos palácios presidenciais e das residências oficiais.

8 de janeiro

Os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos por bolsonaristas na tarde de 8 de janeiro. Eles protestaram contra a vitória de Lula e o uso das urnas eletrônicas.



Cerca de mil pessoas foram presas e levadas para a carceragem da Polícia Federal na capital. Algumas já foram liberadas por decisões do STF, enquanto outros ainda aguardam o pedido de habeas corpus.

Nesta semana, o STF tornou réus os primeiros 100 suspeitos de participarem dos ataques. Outros 200 golpistas devem ter os casos analisados a partir de terça (25).

