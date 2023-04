Reprodução Gonçalves Dias sequer sai do elevador no 3º andar

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, passeou pelo Palácio do Planalto durante os atos golpistas de oito de janeiro. Nas imagens, é possível vê-lo chegar no prédio às 16h18 e só deixar o local às 22h51 daquele dia.



A atuação do ministro foi questionada após ele ser visto conversando cordialmente com extremistas. Inclusive, um de seus comandados, o major José Eduardo Natale de Paula Pereira, é visto entregando água aos invasores. As gravações, no entanto, mostram que Dias não estava no local quando a cortesia ocorreu.

Após a divulgação do vídeo, na quarta-feira (19), Dias se demitiu. Ele afirma que estava no Planalto para retirar os invasores de lá, mas não conseguiu prendê-los pela desvantagem numérica. À Polícia Federal ele alega ter feito "gerenciamento de crise".

As imagens do circuito interno foram divulgadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Cronologia

Dias chega ao prédio do Palácio do Planalto às 16h18, pega o elevador se encaminha ao terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial. O local estava tomado por extremistas bolsonaristas, com isso, ele volta para o térreo.

As imagens mostram que, naquele instante, um homem tentava quebrar uma porta com um extintor de incêndio.

Neste momento, o major Natale de Paulo entregava água aos invasores, portanto, é possível concluir que G. Dias não estava no local. O ex-ministro só aparece no elevador 20 minutos depois.





16h29

Quando os invasores deixaram o 3º andar, Dias retorna ao local para checar se as portas dos gabinetes estão trancadas. Ele pega o celular e segue para os fundos, onde entra em uma sala.

16h31



Dois minutos depois, ainda ano 3º andar, Dias aponta a saída para os invasores.

16h37

Dias é visto conversando com um homem de camisa branca. Depois disso, eles entram em uma sala.

16h38

Dias conversa com o tenente‐coronel do Corpo de Bombeiros do DF, Marcus Vinícius Braz de Camargo, chefe da Assessoria Parlamentar do GSI.

18h12

Dias é visto no subsolo do Palácio, como quem chega da garagem do prédio, ao lado de outro homem.

18h15

Dias volta ao 3º andar e conversa com servidores do GSI

18h22

Dias orienta os funcionários em meio a destruição do salão nobre.

18h23



O general retorna ao terceiro andar do Palácio, mas do lado oposto, na ala oeste, e analisa estragos causados por golpistas.



19h45

Após conversar com um servidor no corredor do 3º andar, general Dias é visto no saguão em frente ao gabinete presidencial.

20h37

Dias conversa com o tenente‐coronel Marcus Vinícius Braz de Camargo no 3º andar.

21h26

General Dias sai do gabinete do presidente Lula junto com restante da comitiva presidencial, que contava com a primeira-dama Janja, ministros e senadores.

21h31

O presidente Lula lidera os ministros, entre eles, Gonçalves Dias, para observar os estragos.

21h35

Gonçalves Dias vê o relógio de Balthazar Martinot, do século 17, que ficava na ala oeste do 3º andar e foi destruído por vândalos, ao lado dos ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT-PI), e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

21h38

O ex-ministro caminha de volta pelo corredor em que está o relógio quebrado.

22h47

O ex-ministro e duas pessoas vão para a garagem.

22h51

Dias deixa o Palácio rumo à saída

