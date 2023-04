redacao@odia.com.br (IG) Lula dá recado ao Congresso sobre CPMI do 8 de janeiro: 'Faça a hora que quiser'





Quem pensa que o governo perdeu a queda de braço com a oposição e só aceitou a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) dos atos antidemocráticos como satisfação está enganado. Luiz Inácio Lula da Silva e o próprio PT estão articulando para usar a investigação do Congresso para destruir deputados bolsonaristas supostamente envolvidos na invasão da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro .

A coluna ouviu de membros da cúpula partidária que o vazamento do vídeo em que mostra o ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) foi um tiro no pé da oposição. "A expectativa era ligar o governo Lula às invasões e forçar a abertura da CPMI, mas eles se esqueceram que há provas robustas contra o bolsonarismo", revelou um deputado petista.

O PT e membros do governo já reúnem vídeos, imagens e provas contra deputados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nomes como Carla Zambelli e Nikolas Ferreira estarão entre os investigados. "Todos os deputados bolsonaristas que apoiaram as invasões terroristas serão punidos com a perda de mandato", revelou o mesmo parlamentar do PT, que fará parte da CPMI.

Segundo ele, quem garantiu isso ao próprio Lula foi Arthur Lira (Progressistas). O presidente da Câmara topou usar a Comissão para fazer uma faxina institucional no Congresso. Um aliado de Lira confirmou que o político está incomodado com o comportamento de alguns deputados bolsonaristas que não estariam respeitando o decoro. "É a forma de tirá-los do cenário, principalmente porque cometeram crimes", afirmou.

Um nome ligado a Lula garantiu que a CPMI vai aprofundar a relação do bolsonarismo aos atos antidemocráticos. "Seremos implacáveis com o bolsonarismo na CPMI. Não vai sobrar um para contar a história", revelou o parlamentar, já escolhido pelo presidente para fazer para do grupo que encabeçará a Comissão. "Com o apoio do Lira e do STF os bolsonaristas estarão fora da Câmara até o fim do ano", garantiu.

Ainda que um possível recuo de Lira, visto nos corredores do Congresso como um político pragmático e que não costuma ir para o embate a fim de cassar colegas por respeitar o resultado das urnas, nos bastidores de Brasília, o plano de Lula é bem visto. Segundo pessoas próximas, o STF (Supremo Tribunal Federal) já foi sondado e, se preciso for, assim que a CPMI entregar o relatório indicando responsabilidades de deputados bolsonaristas, haverá a perda de mandato.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.