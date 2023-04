José Cruz/Agência Brasil Geraldo Alckmin (PSB) está como presidente interino enquanto Lula está em viagem ao exterior

Nesta sexta-feira (21), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que assumiu como presidente interino enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em viagem ao exterior, participa de uma reunião da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério da Madureira.

O evento é comandado pelo bispo Samuel Ferreira, líder máximo do grupo religioso, que, durante as campanhas eleitorais de 2022, pediu votos para o ex-presidente e então candidato Jair Bolsonaro (PL). Ele também recebeu o ex-mandatário em um culto em São Paulo.

No ano passado, o bispo chegou a dizer que contava com o voto dos eleitores do estado antes de passar a palavra para Bolsonaro discursar. "Quero dizer a vocês que hoje nós estamos iniciando esta grande caminhada nesses dias que antecedem o pleito. Nós contamos com o trabalho, a luta, o voto e toda a disposição que você puder fazer no estado de São Paulo", disse ele à época.

Hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também participa do evento ao lado de Alckmin . A presença de integrantes do governo Lula na reunião representa aceno ao grupo que está distante do petista e ficou contra ele durante as eleições do ano passado.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), também está presente no evento.

A Assembleia de Madureira é uma das igrejas evangélicas do país mais influentes, que também tem presença no Congresso.

O deputado Cezinha da Madureira (PSD-SP), que comandou a bancada evangélica em 2021, é pastor da igreja e também demonstrou apoio a Bolsonaro no período eleitoral. O parlamentar chegou a andar na mesma moto que o ex-presidente durante uma das 'motociatas' promovidas por ele.

Lula chegou a Lisboa, capital de Portugal, na manhã desta sexta-feira (21). O presidente viajou na noite de ontem e Alckmin exerce interinamente o cargo de chefe do Executivo. A viagem, segundo o Itamaraty, tem previsão de assinatura de dez acordos entre as nações.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.