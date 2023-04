Marcelo Camargo/Agência Brasil - 03/08/2022 Bolsonaro deve prestar depoimento presencialmente em Brasília

A Polícia Federal marcou para a próxima quarta-feira (26) o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A oitiva acontecerá após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro deve comparecer presencialmente à sede da PF, em Brasília. O horário do depoimento não foi divulgado.

O depoimento é um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). A PGR acredita que uma publicação feita pelo ex-presidente em 10 de janeiro, o coloca com participação direta aos ataques em Brasília. Os procuradores não informaram qual mensagem de Bolsonaro é alvo da investigação.

Horas após os atos de seus apoiadores, Bolsonaro publicou uma mensagem pelas redes sociais em que se eximia de culpa pelos ataques antidemocráticos. Ele, porém, quis culpar a esquerda por invasões aos prédios públicos.

Essa é a segunda vez, em menos de um mês, que o ex-presidente presta depoimento à Polícia Federal. No começo de abril, Bolsonaro prestou esclarecimento sobre as joias doadas pelo governo da Arábia Saudita. Ele deixou o local sem conversar com a imprensa.

A defesa de Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre o depoimento.