Divulgação Governo Federal - 18.04.2023 Lula cria grupo interministerial de combate à violência nas escolas - 18.03.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reune, nesta terça-feira (18), com diversas autoridades públicas para debater o tema central de segurança nas escolas.

Estão presentes representantes dos Três Poderes e autoridades de diversos setores no Palácio do Planalto , para buscar formas de prevenir e enfrentar a violência nas escolas , com foco no combate ao discurso de ódio e ao extremismo no ambiente escolar e também nas redes sociais .

O Ministério da Justiça já adotou medidas emergenciais, liberando R$ 150 milhões para ações de segurança escolar, como rondas policiais, e publicando uma portaria que responsabiliza as plataformas digitais pela circulação de conteúdos com apologia à violência nas escolas.

O presidente Lula também criou o Grupo de Trabalho Interministerial, coordenado pelo Ministério da Educação , com 90 dias para levantar políticas de prevenção e enfrentamento à violência nas instituições de ensino.

Na reunião com o presidente Lula, além de ministros do governo, o vice-presidente Geraldo Alckmin , os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, lideranças do governo no Congresso, a presidente do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber e o Procurador-Geral da República Augusto Aras também estão presentes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.