Reprodução: Ricardo Stuckert - 21/04/2023 Lula desembarcando em Portugal nesta sexta-feira (21)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Lisboa, capital de Portugal , na manhã desta sexta-feira (21). A primeira viagem oficial à Europa tem objetivo político, de estreitar a união entre Brasil e Portugal.

Lula tem este primeiro dia livre. Os compromissos começam a partir de amanhã (22). A viagem, segundo o Itamaraty, tem previsão de assinatura de dez acordos entre as nações.

O presidente brasileiro irá falar à imprensa amanhã, por volta do meio-dia em Lisboa, após no Palácio de Belém pelo presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois, ele se irá se encontrar com o primeiro-ministro António Costa e participará da reunião plenária Cimeira Luso-brasileira. No fim do dia ele dará uma nova declaração aos veículos de imprensa. , após assinar diversos acordos, como na área da Educação, energia, turismo, geologia, saúde, produção audiovisual e direitos humanos.

Lula ainda viajará para Madrid nos próximos dias. Ele ficará na capital espanhola entre os dias 25 e 26 de abril. A expectativa é que Lula se encontre com o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

O presidente da República vai para a Europa após sofrer críticas da União Europeia por suas falas na China. A insatisfação do bloco se deu porque houve o entendimento que Lula colocou no mesmo “pacote” a Ucrânia e a Rússia como responsáveis pela guerra em solo ucraniano.

Os Estados Unidos acusaram o Brasil de “papaguear” a propaganda Rússia. O Palácio do Planalto rebateu e Lula voltou atrás, condenando os russos como por terem invadindo a Ucrânia.

Acompanham Lula na viagem a Europa, a primeira-dama Janja e de outros sete ministros. O chanceler Mauro Vieira, do Ministério das Relações Exteriores, estava em Cabo Verde, mas irá juntar à comitiva presidencial em Portugal.

Os ministros que estão junto ao presidente nesta viagem são:

Ministro da Defesa, José Múcio

Ministro da Educação, Camilo Santana

Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida

Ministra da Saúde, Nísia Trindade





Ministra da Cultura, Margareth Menezes



Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação Ministra da Igualdade Racial, Luciana Santos



Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo

