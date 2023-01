Reprodução/Twitter Bolsonaro em Petrolina sem capacete e com garupa também sem equipamento obrigatório

Com o fim do sigilo em seu cartão corporativo , as contradições no discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro começam a se revelar. Quando esteve no governo, Bolsonaro disse que não utilizava o cartão corporativo . Porém, até mesmo as motociatas dos últimos quatro anos foram custeadas com o benefício presidencial.

Segundo informa o jornal Estado de S.Paulo, o custo médio de cada motociata realizada por Bolsonaro foi 'R$ 100 mil cada aos cofres públicos' . As informações são baseadas nos documentos obtidos pela agência Fiquem Sabendo . Tudo pago com o cartão corporativo do governo federal. As motociatas ocorreram em diversas cidades e contavam com um efetivo de até 300 militares por passeio.

Ontem, o presidente Lula chegou a descrever Bolsonaro como 'desumano' . Preferiu motociada e abandonou ianomâmis', disse Lula sobre o adversário político.

As motociatas contavam com apoio de policiais militares, tropa de choque, socorristas e agentes do Exército para dar o suporte necessário.

No histórico dos gastos, consta uma nota no valor de R$ 126 mil em 102 em compras de lanches na padaria Tony e Thays, em São Paulo.

Na padaria Santa Marta, no Rio de Janeiro, o ex-presidente fez 24 compras de R$ 364 mil.

Gastos com hoteis para as equipes do ex-presidente apresentaram uma média de R$ 100 e R$ 250 a diária.

Bolsonaro realizou motociatas até mesmo durante suas férias e afirmava que as hospedagens não custavam aos cofres públicos.



De férias em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, Bolsonaro se hospedou em hotel que pertencente às Forças Armadas e gastou R$ 9 mil em diárias, R$ 48 mil em compras de supermercados e R$ 5 mil em reparos de jet-skis.

O ex-presidente não se manifestou sobre os gastos até o momento.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.