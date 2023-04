Reprodução Prefeito de São José do Campestre, Joseilson Borges da Costa, foi morto a tiros

O prefeito de São José do Campestre , cidade no interior do Rio Grande do Norte , foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (18), na sala da casa dele. Joseilson Borges da Costa, conhecido como Neném Borges, tinha 44 anos. As motivações do crime ainda estão sendo investigadas.

O assassinato ocorreu por volta das 23 horas de ontem e, de acordo com a polícia, o responsável pelos disparos invadiu a casa do prefeito , deu três tiros no rosto dele e fugiu em seguida.

Conforme a imprensa local, o criminoso teria pulado o muro de uma escola, passado por um beco e entrado na casa do prefeito pelo portão. Na ocasião, Neném Borges estava deitado no sofá da sala.

A Polícia Civil informou ter iniciado as diligências assim que soube do caso. O local do crime foi isolado imediatamento e os agentes da 6ª Delegacia Regional de Polícia (6ª DRP) têm dado apoio às investigações.

"A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está acompanhando o trabalho investigativo que vem sendo realizado desde a madrugada de hoje. O caso está sendo tratado pela instituição com a importância e prioridade que um fato de tamanha gravidade merece", afirmou a corporação em nota.

Nenhum suspeito foi detido até o momento. Borges deixa a esposa e dois filhos.

"Você vai deixar muita saudade. Uma saudade que não cabe em mim. Sempre vou estar aqui zelando e honrando o seu nome", escreveu Luciana Araújo, esposa do prefeito, nas redes sociais.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.