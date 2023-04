Reprodução / Redes Sociais - 05.04.2023 Ataque a creche deixou mortos e feridos em Blumenau (SC)

Nesta quarta-feira (19), a Polícia Civil deflagrou uma operação contra a violência nas escolas em cinco estados. No total, são 10 mandados de internação provisória e 13 de busca e apreensão domiciliar contra menores de idade suspeitos de terem planejado atacar unidades de ensino.

Os agentes deflagram a operação nos estados de Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro.

O Ministério Público de Santa Catarina informou que as ordens judiciais foram expedidas pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Blumenau , local onde a creche foi invadida e atacada no último dia 5. Na ocasião, quatro crianças foram mortas.

Entre os crimes que teriam sido cometidos pelos menores identificados e procurados na Operação Escola Segura, estão: os análogos à ameaça; incitação ao crime; apologia ao crime ou a um criminoso; associação criminosa; e crimes do estatuto do desarmamento.

Nesta manhã, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, agradeceu aos agentes que fazem parte da operação.

" Operação Escola Segura cumprindo mandados hoje em 5 Estados. Agradeço às polícias civis que estão atuando em rede com o Ministério da Justiça, para que tenhamos maior eficácia nas ações preventivas e repressivas", escreveu ele nas redes sociais.

Em reunião interministerial nessa terça-feira (18), Dino anunciou que 756 perfis de redes sociais foram retirados do ar nos últimos 10 dias por estimular ataques nas escolas.

O ministro ainda citou mais números das investigações dos últimos 10 dias:

225 pessoas presas ou menores apreendidos;

155 buscas e apreensões realizadas;

1.595 boletins de ocorrência registrados;

1.224 casos em investigação em todo o território nacional;

694 adolescentes e adultos intimados a prestar depoimento em delegacias;

7.473 denúncias pelo canal de denúncias oficial, o Escola Segura, criado especialmente para o caso de ameaças nas escolas.

Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e líderes do Congresso para discutir medidas de segurança nas escolas.

"Não possível vídeo na rede social ensinar criança usar arma", disse Lula. "Nós não vamos resolver isso com dinheiro, vamos resolver com atitude. Por isso temos que criar comitês de pais, alunos e professores, para ouvir todos. Nós temos que transformar esse problema e uma solução política", afirmou o presidente na ocasião.

O Ministério da Justiça já adotou medidas emergenciais, liberando R$ 150 milhões para ações de segurança escolar, como rondas policiais, e publicando uma portaria que responsabiliza as plataformas digitais pela circulação de conteúdos com apologia à violência nas escolas .

O presidente Lula também criou o Grupo de Trabalho Interministerial, coordenado pelo Ministério da Educação, com 90 dias para levantar políticas de prevenção e enfrentamento à violência nas instituições de ensino.

