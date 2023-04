Roberto Parizotti - 28.09.2022 Frente fria abaixa temperaturas de capitais da região Centro-Sul

As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem enfrentar uma queda de temperatura neste feriado de Tiradentes (20/04). A razão para isso é a chegada de uma massa de ar frio de origem polar que chega na região centro-sul nesta quarta-feira (19).

Os estados que mais sofrerão com a mudança são: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Segundo a Climatempo, a massa de ar frio é capaz de abaixar a temperatura de todas as capitais do país. Ela será a mais forte de 2023 até o momento.

Porto Alegre e Curitiba devem alcançar novos recordes de frio para este ano com temperaturas abaixo dos 10°C. Em Florianópolis, São Paulo e Campo Grande, os novos recordes de menor temperatura devem chegar um pouco acima dos 10°C.

Região Sudeste

São Paulo (SP): a previsão é de até 11°C neste feriado. Em 2022, a menor temperatura em abril foi 13,1°C.

Rio de Janeiro (RJ): a previsão é de até 17°C neste feriado. Em 2022, a menor temperatura em abril foi 15,4°C.

Belo Horizonte (MG): a previsão é de até 15°C neste feriado. Em 2022, a menor temperatura em abril foi 15,6°C.

Vitória (ES): a previsão é de até 19°C neste feriado. Em 2022, a menor temperatura em abril foi 20,2°C.

Região Sul

Curitiba (PR): a previsão é de até 9°C neste feriado. Em 2022, a menor temperatura em abril foi 8,5°C.

Florianópolis (SC): a previsão é de até 11°C neste feriado. Em 2022, a menor temperatura em abril foi 13,2°C.

Porto Alegre (RS): a previsão é de até 7°C neste feriado. Em 2022, a menor temperatura em abril foi de 10,6°C.

Região Centro-Oeste

Campo Grande (MS): a previsão é de até 12°C neste feriado. Em 2022, a menor temperatura em abril foi 17,4°C.

Cuiabá (MT): a previsão é de até 16°C neste feriado. Em 2022, a menor temperatura em abril foi 15,8°C.

Brasília (DF): a previsão é de até 14°C neste feriado. Em 2022, a menor temperatura em abril foi 14,5°C.

Goiânia (GO): a previsão é de até 15°C neste feriado. Em 2022, a menor temperatura em abril foi 14,9°C.

