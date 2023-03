Reprodução / GloboNews - 15.03.2023 Ônibus foram incendiados em noite de ataques no Rio Grande do Norte

Uma operação policial prendeu 57 suspeitos de integrar facções criminosas responsáveis pelos ataques vistos nas últimas semana no Rio Grande do Norte. A Operação Agere pro Viribus atuou em 14 cidades na manhã desta segunda-feira (27), cumprindo os mandados de prisão dos suspeitos.



As cidades em que a operação ocorreu foram: Natal, Apodi, Mossoró, Extremoz, Goininha, Tangará, Tibau do Sul, Várzea, Macau, Pendências, São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi, Nova Cruz e Parnamirim. Além dos 57 presos, outros dois morreram em combate com a Polícia, nos municípios de Extremoz e Pendências. Com os suspeitos, foram apreendidos armas de fogo e drogas.

A Operação Agere pro Viribus é uma ação conjunta entre as polícias Civil, Militar e Federal com apoio do Instituto Técnico-Científico de Perícia, da Secretaria de Administração Penitenciária e da PRF.

Os ataques no Estado aconteceram entre os dias 14 e 24 de março, com a presença de depredação de prédios públicos e comércios, além da destruição de veículos públicos e particulares. Nos 10 dias de ataque, foram presos cerca de 260 pessoas.

Ainda que não se tenha mais registros de ataques nas últimas 48h, o secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, coronel Francisco Araújo, disse que os trabalhos das forças de segurança continuam para que haja "investigações e operações policiais no enfrentamento da criminalidade".

Segundo as informações das autoridades locais, os ataques foram promovidos pela facção criminosa que atua no Estado, que é conhecida pelo nome de "Sindicato do Crime".

