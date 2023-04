redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Crise do União Brasil pode beneficiar Lula, avalia Lira

A Câmara dos Deputados deve instalar hoje, quarta-feira (19), seu Conselho de Ética, que terá a função de analisar e julgar as condutas antiéticas de deputados federais.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse em entrevista à GloboNews, que sua intenção pe punir três deputados de cada lado do espectro político, ou seja, tanto bolsonaristas quanto governistas, em virtude das agressões verbais frequentes entre os grupos durante reuniões de comissões com sabatinas de ministros.

Segundo Lira, essas baixarias prejudicam não apenas a imagem individual dos parlamentares, mas a da própria Câmara.

Em reuniões com líderes, Lira deixou claro que não vai tolher a liberdade de expressão dos deputados, mas que as falas desrespeitosas devem ter consequências. Por isso, a ideia de dar um exemplo, punindo três deputados de cada lado para ver se o exemplo acaba com essas situações desrespeitosas.

O regimento interno da Câmara prevê diferentes tipos de punições para condutas antiéticas, incluindo advertências por escrito e suspensões por até seis meses, sem direito a salário. A cassação do mandato também é uma possibilidade, mas é considerada uma medida mais extrema.

Entre os líderes políticos, acredita-se que um dos deputados a ser punido seja Nikolas Ferreira (PL-MG) , que tem um histórico de discursos inflamados e agressivos, além de ter cometido um ato transfóbico em plenário no dia 8 de março, que foi repreendido por Lira em uma rede social.

