Reprodução / CNN Brasil - 19.04.2023 Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias





O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) divulgou uma nota nesta quarta-feira (19) para prestar esclarecimentos sobre as imagens de câmeras de segurança que mostram o ministro-chefe Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

No comunicado , o GSI informa que o vídeo mostra o momento em que agentes tentavam evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, com o intuito de concentrar os golpistas no segundo andar. O obejtivo era "aguardar o reforço do pelotão de choque da PM/DF", quando ofi efetuada a prisão dos manifestantes.

Também foi informado que as condutas dos agentes envolvidos nos ataques de 8 de janeiro estão sendo "apuradas", e que, se comprovadas irregularidades, os mesmo podem ser punidos.

"Quanto as afirmações de que agentes do GSI teriam colaborado com os invasores do Palácio do Planalto, informa-se que as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito deste Ministério e se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados", destacou o Gabinete.

"Cabe ainda ressaltar que as imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, gravadas no dia 8 de janeiro, fazem parte de Inquérito Policial instaurado no âmbito do STF, e o GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis, tendo em vista a proteção do sigilo do inquérito, previsto no art. 20 do Código de Processo Penal", complementou a nota.

Entenda o caso



Imagens das câmeras de segurança mostram que no dia dos ataques aos prédios dos Três Poderes, em 8 de janeiro, havia baixo contingente de segurança no Palácio do Planalto.

Além disso, conforme os registros, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias , estava no local e chegou a orientar os responsáveis pelos atos a deixar o Planalto.

As gravações foram obtidas e analisadas pela CNN Brasil . Segundo a emissora, às 16h29, as câmeras registraram Dias durante os ataques no Planalto. Primeiro, o general aparece andando sozinho no terceiro andar do Palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Ele tenta abrir duas portas e depois entra no local.

Minutos depois, o general aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns dos responsáveis pelos atos . As gravações sugerem, conforme a CNN , que ele indicava a saída de emergência ao grupo.

