Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 16/02/2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino , afirmou nesta quarta-feira (19), que vê uma "ligação óbvia" entre os atos golpistas de 8 de janeiro e os ataques às escolas nas últimas semanas. Segundo ele, ambos os casos têm "paradigma da violência, do ódio ".

"Entre o 8 de aneiro e a violência nas escolas há uma ligação óbvia. É o mesmo ethos, o mesmo paradigma, que é o paradigma da violência, do ódio. E nós precisamos enfrentá-lo na política e no espaço escolar", disse Dino, durante o seminário Rumos do Brasil, realizado pelo portal JOTA com a banca XVV Advogados.

"Se olharmos bem, o que aconteceu nos últimos anos? Invasão a hospital, campanha antivacina, vacina faz mal, agride médico, agride enfermeiros, agride políticos, agride o professor e agride os alunos. É o mesmo fio condutor, mas há um terrível fio condutor e isso precisa ser enfrentado de modo amplo", acrescentou o ministro".

Dino também falou sobre operação contra a violência nas escolas deflagrada pela Polícia Federal em cinco estados nesta quarta-feira.

"Realizamos uma operação integrada em cinco Estados porque identificamos um risco, uma articulação de adolescentes e jovens e adultos de cinco estados, mais ou menos, especulando ataques em escolas. Então, temos que usar inteligência policial e a dimensão pedagógica", afirmou o chefe da Justiça.

No total, são 10 mandados de internação provisória e 13 de busca e apreensão domiciliar contra menores de idade suspeitos de terem planejado atacar unidades de ensino.

Os agentes deflagram a operação nos estados de Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro.

Em reunião interministerial na última terça-feira (18), Dino anunciou que 756 perfis de redes sociais foram retirados do ar nos últimos 10 dias por estimular ataques nas escolas.

O ministro ainda citou mais números das investigações dos últimos 10 dias:

225 pessoas presas ou menores apreendidos;

155 buscas e apreensões realizadas;

1.595 boletins de ocorrência registrados;

1.224 casos em investigação em todo o território nacional;

694 adolescentes e adultos intimados a prestar depoimento em delegacias;

7.473 denúncias pelo canal de denúncias oficial, o Escola Segura, criado especialmente para o caso de ameaças nas escolas.

