A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e o ministro Alexandre de Moraes fizeram uma visita ao presídio da Papuda, no Distrito Federal, onde estão os presos denunciados por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro.

A visita ocorreu na segunda-feira (10), mas as informações só foram divulgadas nesta terça-feira pelo tribunal. De acordo com o Supremo, os ministros inspecionaram as celas e a alimentação servida aos detentos. Moraes chegou a provar a comida dos presos.

Os ministros informaram aos presos que os prazos processuais estão sendo cumpridos e que a situação de cada um está sendo analisada individualmente.





A administração do presídio também fez suas considerações aos ministros e defendeu maior número de agentes para fazer a segurança da unidade.

Conforme levantamento do gabinete de Moraes, dos 1,4 mil presos no dia dos ataques, 294 (86 mulheres e 208 homens) permanecem presos no sistema penitenciário do Distrito Federal. Os demais foram soltos por não representarem mais riscos à sociedade e às investigações.

