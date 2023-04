redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Flávio Dino interrompe depoimento após bate-boca e palavrões entre deputados





Deputados brigaram nesta terça-feira (11) durante audiência na comissão de segurança da Câmara, que escutou o ministro da Justiça e Segurança Pública , Flávio Dino (PSB-MA). O bate-boca ficou quente, precisou de intervenção da polícia legislativa e o presidente da comissão encerrou a sessão.

Na audiência, o ministro tentou falar, mas deputados de oposição gritavam palavras contra o governo federal. Em resposta, parlamentares da base governista reagiram. Dino reclamou inúmeras vezes que não conseguia falar, porque estava sendo interrompido.

Ao longo da sessão, os deputados passaram a ter uma discussão mais ríspida e a polícia legislativa entrou na sala para impedir que ocorresse uma briga física. A situação foi o estopim para encerrar a sessão. Dino saiu da mesa e foi embora, sendo chamado de “fujão” pela oposição.

Flávio Dino criticou opositores

O ministro da Justiça e Segurança Pública usou as redes sociais para criticar o comportamento dos deputados de oposição. Ele afirmou que os parlamentares “extremistas adotaram atitudes ameaçadoras” e por isso optou por deixar a comissão.

"Infelizmente deputados extremistas adotaram uma sequência de atitudes ameaçadoras, ofensivas e agressivas, impedindo a realização de audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Considero um desrespeito ao povo brasileiro e ao próprio Poder Legislativo", afirmou o ministro.





