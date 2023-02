Reprodução: flickr - 06/10/2022 Carla Zambelli e o ex-presidente Jair Bolsonaro



A d eputada Carla Zambelli (PL-SP) disse que o ex-presidente 'deveria ter sido mais claro' nas mensagens a seus apoiadores após as eleições de 2022. Para ela, isso poderia ter 'distencionado o clima de acirramento' , além de evitado pedidos de golpe de Estado.

Em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo", publicada nesta quinta-feira (23), a deputada Bolsonaro poderia ter evitado as invasões.

"Ele seria um remédio se tivesse dito que era para as pessoas saírem dos quartéis", disse Zambelli.

A deputada referia-se a uma "live" do presidente em 30 de dezembro onde ele não reconheceu claramente sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Na época dos atos em Brasília, Zambelli estava impedida judicialmente de usar suas redes sociais por ordem judicial.

"Eu soube no dia 7 que as pessoas subiriam para a Esplanada. Conversei com várias pessoas pedindo cautela. Não me sinto culpada pelo dia 8", contou.

Zambelli concordou que as falas de Bolsonaro podem ter estimulado o comportamento golpista dos apoiadores, mas reiterou que as 'condutas' devem ser individualizadas. Na sua visão, Bolsonaro não pode ser responsabilizado por atos de seus seguidores

"Sei que a gente influencia as pessoas. Depois do dia 8, estou sendo bem mais cuidadosa para não ter mais pessoas se enganando. A gente está em outro patamar, agora não é hora de bater no STF, não é hora de fazer manifestação", opinou a deputada.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.