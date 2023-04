Montagem iG Último Segundo Sandra Mathias Correia de Sá é ex-jogadora de vôlei de praia

A ex-jogadora de vôlei de praia e atual nutricionista, Sandra Mathias Correia de Sá, foi flagrada agredindo um entregador de comida com uma coleira de cachorro no Rio de Janeiro.

As imagens foram registradas em São Conrado, bairro da zona sul da capital fluminense, e viralizou nas redes sociais. Sandra está sendo acusada de pelas agressões registradas, além do crime de injúria. Ele será ouvida pela polícia nesta terça-feira (11).

O caso ocorreu no último domingo (09), quando a ex-jogadora saiu para passear com o cachorro ao qual é tutora, e reclamou ao ver entregadores na calçada. Após isso, ela começou a discutir com o grupo, e agrediu os entregadores. Na cena que roda as redes sociais, ela puxa a camiseta de um dos entregadores e cai, levantando e pegando a coleira para agredi-lo.

Sandra é acusada de injúria pelas falas que teve durante o desentendimento com o grupo. Nas gravações, a ex-atleta diz a uma pessoa do grupo: "você não está na favela, você está aqui [na calçada de São Conrado]. Quem paga o IPTU aqui sou eu, rapaz”.

A queixa foi registrada pelo entregador Max Angelo dos Santos, entregador que é registrado nos vídeos. A Polícia Civil diz que nesse momento estão apurando os crimes de injúria por preconceito e lesão corporal.

Max Angelo cedeu uma entrevista à TV Globo, ao qual diz que o grupo "estava trabalhando, como de praxe, o dia todo aqui e ela passou. Saiu do prédio e veio passear com o cachorro. Quando ela chegou na nossa direção, ela olhou para mim, olhou pra gente, cuspiu no chão e seguiu o caminho dela. Quando ela voltou, aí ela já foi e começou a arrumar problema com a outra menina”.

Uma mulher branca batendo num homem negro com um chicote improvisado. São Conrado, 2023.









