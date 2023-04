Divulgação - 13.02.2023 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta , disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá realizar lives semanais assim que retornar da viagem oficial à China . O mandatário embarca nesta terça-feira (11), acompanhado de ministros e do chefe do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) .

"O presidente fará lives semanais, depois da volta da China", anunciou Pimenta em entrevista ao Brasil 247, no último sábado (8).

Para o ministro da Secom, a presença do presidente Lula na China é de extrema relevância para discutir o conflito entre Rússia e Ucrânia. "Este tema será discutido com o presidente Xi Jinping, e o Brasil se coloca como parceiro na construção de uma solução pacífica para o conflito", disse Pimenta.

Pimenta defendeu as transmissões ao vivo, que também eram feitas semanalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) :

"Nós sabemos que vamos ter uma oposição feroz. Boa parte da imprensa queria derrotar o Bolsonaro, mas não tem compromisso com o nosso projeto de transformação do país", explicou o ministro.

As lives de Bolsonaro aconteciam todas as quinta-feiras, a partir das 19h. Ele comentava, por cerca de 1 hora, notícias sobre o governo. As transmissões ocorreram até o segundo turno da eleição presidencial, quando não conseguiu se reeleger.

100 dias de governo

Paulo Pimenta também fez um balanço sobre os 100 dias do governo Lula , completados nesta segunda-feira (10). O ministro destacou a importância do retorno do Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida e o Mais Médicos.

"O presidente Lula decidiu que, nos primeiros 100 dias, era preciso devolver o que foi retirado dos brasileiros, e ainda ampliar os programas, como no caso dos médicos brasileiros, que ganharão 15 mil vagas adicionais", disse ele.

O mandatário já teve que lidar com uma invasão golpista nos primeiros dias de governo e colocou o Brasil no cenário internacional, juntamente com uma agenda intensa de viagens oficiais.

O período também foi marcado pela volta do Bolsa família, além da crise humanitária dos povos indígenas Yanomami.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.