Reprodução: Agência Senado Presidente Lula e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado





O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) confirmou presença na comitiva que vai com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China. A expectativa é de que o petista chegue ao país asiático na próxima terça-feira (11).

A informação foi divulgada pela jornalista Ana Flor, do G1. Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados , entretanto, deve ficar no Brasil. O motivo são compromissos marcados aqui no país, além da retomada das votações da Câmara nesta semana.

A viagem do chefe do Executivo federal ao território chinês estava amarcada para acontecer no final do mês de março, contudo, uma leve pneumonia fez com que sua equipe médica recomendasse a suspensão da viagem para o país asiático.





A previsão é de que Lula fique no país asiático até o dia 14 de abril. A ida do presidente brasileiro à nação liderada por Xi Jinping tem como principal objetivo debater questões econômicas.

O petista quer reafirmar as relações construídas com o maior parceiro comercial do Brasil. Ele também debaterá mecanismos para que os produtos brasileiros tenham maior exportação no mercado chinês.

Lula e o presidente chinês assinarão 20 acordos que atingem os setores da saúde, agricultura, educação, finanças, indústria, ciência e tecnologia. Uma das principais ações é referente ao Cbers-6, primeiro satélite sino-brasileiro para monitoramento da superfície da Terra. A ferramenta terá como principal foco analisar as florestas, como a Amazônia.

