Natanael Alves/PL - 30.03.23 O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido na sede do PL, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) não ficou nem um pouco satisfeito com a recepção e repercussão do seu retorno ao Brasil . Ele tinha a expectativa de ser recebido no Aeroporto Internacional de Brasília por milhares de apoiadores e a imprensa ficasse horas discutindo seu discurso na última quinta (30).

No entanto, apesar de ter ocorrido cobertura da imprensa em tempo real da volta do antigo mandatário do país, a grande estrela do dia foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP). A maior preocupação dos jornalistas e analistas políticos era o novo arcabouço fiscal .

Telejornais e veículos de comunicação deram total destaque para o projeto econômico do governo Lula. Pouco se discutiu como ocorreu a volta de Bolsonaro, já que todos buscavam entender melhor como a nova âncora fiscal pode impactar a economia brasileira pelos próximos anos.

Além disso, a maioria da classe política e o mercado financeiro ficaram de olhos bem abertos com o arcabouço, não dando quase nenhuma importância para o retorno do ex-presidente. Mesmo sendo o principal líder da direita, a repercussão foi muito menor do que os bolsonaristas esperavam.

O núcleo duro que cerca Bolsonaro acredita que ele errou ao focar em discussões políticas de “costumes” e sobre as eleições de 2024. O entendimento é que o ex-presidente tinha que ter falado do arcabouço fiscal, fazendo críticas ao projeto de Haddad.

Como o projeto era o principal tema da imprensa, se Bolsonaro fizesse críticas, serviria como um contraponto e poderia fazer com que uma parte do mercado se virasse contra o governo Lula.

Bolsonaro se irritou

Sem a repercussão desejada, Bolsonaro externou sua irritação. Ele falou “perdi pro poste” inúmeras vezes. Na avaliação do ex-governante, é inaceitável ser menos falado em comparação com o ministro da Fazenda.

Agora ele quer discutir com a equipe sobre a agenda. Bolsonaro quer definir quais cidades visitará nas próximas semanas. Seu principal objetivo é ser o principal tema dos veículos de comunicação.

A ordem é radicalizar no discurso e fazer críticas pesadas contra o governo Lula, jogando para debaixo do tapete as acusações que vem enfrentando na Justiça.