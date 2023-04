Reprodução/ Twitter Presidente do PL, Valdemar Costa Neto

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto , passou mal na noite deste último domingo (9) e precisará realizar um cateterismo nesta segunda-feira (10). O político está internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

Costa Neto viajava pelo Nordeste, nos Lençóis Maranhenses durante o feriado de Páscoa, quando sentiu dor no peito, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A assessoria de imprensa do PL informou que Valdemar passou bem durante a note e confirmou o cateterismo nesta segunda.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.