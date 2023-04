Reprodução/montagem iG - 05/04/2023 Lula e Rei Charles III

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve comparecer à coroação do Rei Charles III na Inglaterra no dia 6 de maio. O evento irá acontecer sete meses após a morte da Rainha Elisabeth II , que veio a óbito aos 96 anos no Castelo Balmoral, na Escócia.

Segundo fontes do Planalto, Lula foi convidado, mas ainda está indeciso e tende a não estar presente na cerimônia. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira , poderá substituí-lo.

O próximo compromisso internacional do presidente será ainda neste mês, no dia 11 de abril. Ele irá para a China após adiar a viagem por conta de uma pneumonia .

A ida de Lula ao continente asiático tem como principal objetivo debater questões econômicas. O petista pretende consolidar as relações construídas com a China. Ele também debaterá mecanismos para que os produtos brasileiros tenham maior exportação no mercado chinês.

A coroação

A família real britânica convidará 2000 pessoas para o chamado oficial para festa. O convite foi pintado à mão e tem a assinatura de Andrew Jamieson, um artista especializado em tradições de famílias nobres.

Ainda, o papel é impresso em cartão reciclado e inclui uma borda ilustrada de flores silvestres e o Homem Verde do folclore britânico. O cabeçalho do convite diz: “A coroação de suas majestades, o rei Charles III e a rainha Camilla”.

“A coroação é um momento apropriado para começar a usar a ‘Rainha Camilla’ em caráter oficial”, disse uma fonte da família real ao PA Media.

A cerimônia ocorrerá no dia 6 de maio de 2023, na Abadia de Westminster e será conduzida pelo Arcebispo de Canterbury, o chefe espiritual da Comunhão Anglicana.

Morte da rainha

A rainha Elizabeth II morreu em sua casa de férias na Escócia na manhã do dia 8 de setembro . Ela teve um reinado de 70 anos e deixou não só o Reino Unido para Charles, mas outras 14 outras nações, incluindo Austrália, Canadá, Jamaica, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle participaram do funeral da rainha, que ocorreu no dia 19 de setembro na Abadia de Westminster.

Na época, o primeiro turno das eleições no Brasil se aproximava. Ao ser questionado se a ida à Inglaterra poderia influenciar no pleito, Bolsonaro declarou:

"Você acha que eu vim aqui fazer política?", disse o ex-presidente, após conversar com apoiadores sobre a morte da monarca, dizendo que "todo mundo vai ter um ponto final". E acrescentou que, na hora do juízo final, não vai ter ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para "descondenar uma pessoa e torná-la elegível".

