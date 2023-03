Ricardo Stuckert/PR - 22.03.2023 O presidente Lula





O governo da China confirmou que receberá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no país entre os dias 11 e 14 de abril. O Palácio do Planalto enviou o interesse pelas datas e recebeu sinal verde da chancelaria chinesa após consulta da agenda do presidente chinês, Xi Jinping . A equipe do governante brasileiro iniciou o planejamento da viagem e as duas principais autoridades dos países devem se encontrar em Pequim em 13 ou 14 do próximo mês.

A data da reunião bilateral e a duração da viagem serão definidas depois que Lula confirmar se visitará Xangai, onde fica a sede do Novo Banco de Desenvolvimento, presidida pela ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT). O NBD também é chamado de Banco do Brincs, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A ida do presidente brasileiro ao país asiático tem como principal objetivo debater questões econômicas. O petista quer reafirmar as relações construídas com o maior parceiro comercial do Brasil. Ele também debaterá mecanismos para que os produtos brasileiros tenham maior exportação no mercado chinês.

Lula e Xi Jinping assinarão 20 acordos que atingem os setores da saúde, agricultura, educação, finanças, indústria, ciência e tecnologia. Uma das principais ações é referente ao Cbers-6, primeiro satélite sino-brasileiro para monitoramento da superfície da Terra. A ferramenta terá como principal foco analisar as florestas, como a Amazônia.

Com a ida do petista para a China, ele visitará os três maiores parceiros comerciais do Brasil. Em janeiro, ele viajou para a Argentina. Em fevereiro, Lula esteve nos Estados Unidos.

Lula e a viagem cancelada

O presidente brasileiro tinha programado visitar a China no final de março. Porém, uma leve pneumonia fez com que sua equipe médica recomendasse a suspensão da viagem para o país asiático.

Ao longo desta semana, Lula repousou e não participou de eventos públicos, ficando restrito apenas a reuniões com ministros no Palácio do Planalto.

No entanto, ele se recuperou da doença, tanto que participou da apresentação da taça da Copa do Mundo de Futebol Feminino que passou pelo Brasil.





