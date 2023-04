Joédson Alves/Agência Brasil - 30/03/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) conversou com ministros na manhã da última segunda-feira (3) e ordenou que todos apresentem resultados. Faltando poucos dias para os 100 dias de governo , ele quer que os integrantes do seu primeiro escalão façam mais entregas de projetos e melhorem a divulgação dos feitos de cada ministério.

O petista quer que todos os ministros mostrem quais novas medidas irão adotar a partir de agora. E sua maior reclamação gira em torno da comunicação. Na avaliação do mandatário, os trabalhos realizados pela sua gestão não estão chegando em todos os brasileiros.

Lula tem dito para auxiliares que seu governo tem reconstruído antigos programas sociais porque o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) fez um desmonte em uma série de projetos. Ele tem citado que precisou reorganizar o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e o Mais Médicos.

"Na próxima segunda-feira [10], ao fazer avaliação dos cem dias, vamos ter que anunciar o que a gente vai fazer para frente, porque os cem dias vão fazer parte do passado. A gente vai ter que discutir o que fazer do ponto de vista do investimento na área industrial agrícola, o que a gente vai fazer na área de ciência e tecnologia", falou o mandatário no começo da reunião. O discurso foi exibido pela TV Brasil.

Na próxima terça (11), Lula fará uma nova reunião ministerial. Seus 37 ministros estarão no local para apresentar tudo que foi feito nos 100 primeiros dias. Eles também precisarão apresentar as propostas que vão realizar até o final deste ano.

O governo Lula revelará, por exemplo, o retorno do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), mas com outro nome. A ideia é parecer que a nova gestão federal está trazendo “novidades” ao país, segundo informações da Folha de S.Paulo.

Lula preocupado com sua popularidade

O presidente acendeu o sinal de alerta com a pesquisa Datafolha. Ele considerou alto o número de pessoas que tratam seu governo apenas como regular. O petista avaliou que os 38% que apoiam sua gestão não mudarão de lado, assim como os 29% que reprovam fazem parte do grupo de bolsonaristas.

Então ele quer conquistar os 30% que enxergam seu governo apenas como “médio”. Para isso, Lula tem pedido que a Secom melhore a comunicação do Planalto para atingir todos os brasileiros.





