Reprodução/NBC News Trump foi formalmente indiciado pela Justiça dos EUA nesta terça-feiera (4)

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou publicamente em Mar-a-Lago, na Flórida, após ser formalmente indiciado nesta terça-feira (4) e tornado-se o primeiro ex-mandatário norte-americano a virar réu.

Trump caminhou até o palco onde se pronunciou ao som da música "Proud To Be An American" (Orgulho de ser americano) e cumprimentou diversos apoiadores que estavam no local para escutá-lo. Era possível notar um clima de comício do ex-presidente.

Durante o seu discurso, o político de extrema direita se mostrou inconformado com o indiciamento e exclamou que o único crime que cometeu foi defender "destemidamente" a nação norte-americana.

“Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer na América. Nunca pensei que isso pudesse acontecer”, disse. “O único crime que cometi é defender destemidamente nossa nação daqueles que procuram destruí-la", complementou.





O ex-presidente também aproveitou o pronunciamento para voltar a fazer alegações de fraude eleitoral, além de citar temas que estarão presentes em uma possível candidatura nas eleições presidenciais de 2024, como inflação e segurança nacional.

Trump é acusado de usar dinheiro para calar acusações e tentar evitar notícias que pudessem atrapalhar sua campanha eleitoral de 2016. Segundo a promotoria, Trump e seus aliados teriam criado uma empresa de fachada para pagamentos externos.

