Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) adiar a viagem à China para tratar de uma broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A , parlamentares da oposição dizem que o mandatário escolheu não ir à Ásia por conta do r etorno de Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil .

O senador Carlos Portinho (PL) disse nas redes sociais: "Lula adia viagem devido a chegada de Bolsonaro. Quem está sendo pautado? Segue o líder!", escreveu o parlamentar.

Acompanhando o senador, o deputado federal Daniel Freitas (PL-SC) compartilhou uma mensagem de um apoiador que dizia ter "algo estranho acontecendo" no adiamento da viagem de Lula.

Retorno confirmado pelo PL

Jair Bolsonaro (PL) volta ao Brasil dia 30 de março, segundo o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. O ex-mandatário está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022, quando embarcou dias antes de encerrar o mandato como Presidente da República.

Bolsonaro irá pousar em Brasília às 7h30. "Ficamos no seu aguardo Capitão, para juntos lutarmos por um Brasil mais justo e livre", disse Valdemar em um comunicado publicado nas redes sociais do PL .

Na última sexta-feira (24), o ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, declarou que Bolsonaro adiou a volta para o Brasil por conta das passagens aéreas .

"Sabe por qual motivo Bolsonaro vai escolher o dia que está voltando? Pois ele escolheu o dia em que a passagem é mais barata e vem de (classe) econômica. Esse é o Bolsonaro", disse Ciro Nogueira à Globonews.

Pneumonia de Lula

O presidente precisou adiar novamente uma viagem à China por apresentar um quadro de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A. O adiamento já foi comunicado às autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data.

Segundo os médicos do presidente, ele faz tratamento venoso para tratar a pneumonia e o vírus da influenza .

"O presidente está há dois dias em tratamento. Ainda está tomando antibióticos e antivirais na veia. Não fazia sentido ele pegar um voo de 36 horas sem estar curado. O presidente podia piorar", Roberto Kalil, médico de Lula e coordenador da Oncologia do Hospital Sírio Libanês, em entrevista ao colunista do jornal O GLOBO, Lauro Jardim.

Na última sexta-feira (25), Lula havia remarcado o embarque à China para domingo (26) de manhã . No entanto, após reavaliação médica, ele só poderá viajar quando estiver curado.

"Após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral, disse a doutora Ana Helena Germoglio em nota através da Secretaria de imprensa da Presidência da República.

