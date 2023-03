Reprodução: Twitter / @LulaOficial Lula e Roberto Kalil

O médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Roberto Kalil, disse neste sábado (25) que a viagem da comitiva presidencial à China poderia trazer piora ao quadro de pneumonia leve do chefe do Executivo federal.



"O presidente está há dois dias em tratamento. Ainda está tomando antibióticos e antivirais na veia. Não fazia sentido ele pegar um voo de 36 horas sem estar curado. O presidente podia piorar", disse ele em entrevista ao colunista do jornal O GLOBO, Lauro Jardim.

Lula acatou a decisão da equipe médica e irá remarcar a viagem para outra data.

O adiamento já foi comunicado às autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sirio-Libanês - unidade Brasília, em 23/3/2023 com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento", diz a nota médica divulgada pela Secretaria de imprensa da Presidência da República.

"Após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral”, completa.