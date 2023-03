Reprodução/TV Brasil Lula está com broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisou adiar novamente uma viagem à China por apresentar um quadro de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A . O adiamento já foi comunicado às autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data.

Segundo os médicos do presidente, ele faz tratamento venoso para tratar a pneumonia e o vírus da influenza.

"O presidente está há dois dias em tratamento. Ainda está tomando antibióticos e antivirais na veia. Não fazia sentido ele pegar um voo de 36 horas sem estar curado. O presidente podia piorar", Roberto Kalil, médico de Lula e coordenador da Oncologia do Hospital Sírio Libanês, em entrevista ao colunista do jornal O GLOBO, Lauro Jardim.

Na última sexta-feira (25), Lula havia remarcado o embarque à China para domingo (26) de manhã. No entanto, após reavaliação médica, ele só poderá viajar quando estiver curado.

"Após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral, disse a doutora Ana Helena Germoglio em nota através da Secretaria de imprensa da Presidência da República.

Lula tem 77 anos e está sendo acompanhado em casa, no Palácio da Alvorada. No momento, os médicos afirmam que ele está bem e não precisa de hospitalização.

O que é a pneumonia?

A pneumonia é uma infecção que afeta o pulmão, órgão formado por alvéolos que se enchem de ar no momento da respiração. Na pneumonia, os alvéolos se enchem de líquido e pus, o que torna a respiração difícil devido à inflamação.

Os sintomas variam de acordo com a gravidade do caso. Eles podem ser: tosse, febre, dificuldade de respirar e fadiga, segundo Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ainda, o tratamento depende da causa da pneumonia. Se a doença ocorreu por conta de uma bactéria, antibióticos devem ser prescritos pelos médicos. Em casos de vírus, antivirais e analgésicos tendem a ser adotados.

