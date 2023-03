Reprodução/TV Brasil Lula está com pneumonia leve

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT ) vai se reunir com ministros e líderes nesta sexta-feira (24), no Palácio da Alvorada, ignorando orientações médicas ao apresentar quadro de pneumonia leve .

Roberto Kalil Filho, médico do presidente, examinou Lula no Alvorada e recomendou que fizesse repouso durante esta sexta, para que pudesse embarcar bem no domingo (26) para uma viagem à China — que seria amanhã (25), mas foi remarcada devido à doença do petista.

“O quadro geral do presidente é bom, ele está estável... Está medicado e deve viajar domingo”, disse o médico.

A visita ao principal parceiro comercial do Brasil contará com uma comitiva de mais de 240 pessoas, entre empresários e ministros, entre eles, o da Fazenda, Fernando Haddad.

No mês passado, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) se encontrou com representantes do governo da China e informou que Lula iria viajar para o país asiático em busca de investimentos para o Brasil.

MP´s no Congresso

O tema da reunião de é a tramitação de Medidas Provisórias no Congresso. Os ministros que participarão da reunião são: Rui Costa, da Casa Civil; Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais; Fernando Haddad, da Fazenda; Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação; Jorge Messias, da Advocacia Geral da União; Marcio Macedo, da Secretaria Geral; Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública; e Vinícius Carvalho, da Controladoria-geral da União.

Os líderes do governo na Câmara, José Guimarães; no Senado, Jacques Wagner; e do Congresso, Randolfe Rodrigues também estarão presentes.

