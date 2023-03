Divulgação/Polícia Federal Armas que Bolsonaro trouxe dos Emirados Árabes





A Polícia Federal confirmou, na tarde desta sexta-feira (24), que a defesa de Jair Bolsonaro entregou as armas que o ex-presidente trouxe da Árábia Saudita em 2019. Os itens foram entregues pelo advogado Paulo Cunha Bueno.

"Os armamentos (um fuzil da marca Caracal, modelo CAR 816, calibre 5,56 e uma pistola da mesma marca, modelo 1911, calibre 9x19mm) serão periciados, acautelados e permanecerão à disposição do TCU", informou a corporação em nota .





O ex-chefe do Executivo disse, na última quinta-feira (23), que devolveria o fuzil e a pistola recebidos como presente de autoridades árabes “com dor no coração”.

“Confesso [que], com dor no coração, vou entregar as armas ”, disse Jair em entrevista à emissora Record TV. “Está o meu nome lá, eu pagaria o que tenho no meu bolso aqui por aquelas duas armas, mas não vamos criar qualquer polêmica.”

O local exato da devolução dos objetos militares foi determinado na quarta-feira (22). Um dia antes, a defesa de Bolsonaro já havia recebido uma guia de tráfego emitida pela PF que autorizava o trânsito legal das armas.

Devolução de joias

Também nesta sexta-feira, a defesa do ex-presidente devolveu as joias que ele tinha recebido do governo da Arábia Saudita. O pacote foi entregue à agência de penhores da Caixa Econômica Federal, em Brasília.

A caixa de joias que estava no acervo pessoal de Bolsonaro conta com um rosário islâmico, um relógio, uma caneta feita de ouro, abotoaduras e um anel. Um outro pacote de joias está retido na Receita Federal, conta com anel, colar, relógio e brincos de diamantes e equivale a cerca de R$ 16,5 milhões.

Os advogados de Bolsonaro tinham consultado o TCU em duas oportunidades nesta semana para saber o local e a data exata para a entrega tanto das joias sauditas, como das armas trazidas dos Emirados Árabes.

