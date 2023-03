Tomaz Silva/Agência Brasil - 07/05/2018 Deputado federal e ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Podemos-PR)

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), se pronunciou sobre as declarações mais recentes do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre os planos de atentados ao senador Sérgio Moro (União Brasil-PR). Dallagnol disse em entrevista à CNN Brasil que Lula "não é digno da função que ocupa", completando que isso quem diz "é a lei".

"Se você abrir a lei dos crimes de responsabilidade, no artigo 9º, é crime de responsabilidade você quebrar o decoro e não atender a dignidade do cargo que você ocupa", explicou o ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato.

O mandatário disse, durante uma coletiva de imprensa, que as investigações que vieram a público sobre os planos de matar figuras políticas por parte do Primeiro Comando da Capital (PCC), eram mais uma "armação" do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. "Eu vou descobrir o que aconteceu, é visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar, eu vou saber do porquê da sentença", disse o petista.

Segundo o Dallagnol, o mandatário se colocou "ao lado do PCC" com a declaração. "[Lula] está negando a verdade e criando um risco concreto para vidas de quem arriscou sua própria vida para cumprir seu dever e combater o crime organizado. Se colocando ao lado do PCC, o PCC agora é vítima", diz o deputado.

Desde a última quarta-feira (22), políticos da oposição criticam as falas do presidente que citam o ex-juiz. Durante a entrevista de Lula ao portal Brasil 247, ele diz que sentiu muita "mágoa" durante o período que estava preso em Curitiba em decorrência dos processos da Lava Jato. "De vez em quando um procurador entrava lá de sábado, ou de semana, para visitar, se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores e perguntava ‘tá tudo bem?’. Eu falava ‘não está tudo bem. Só vai estar bem quando eu foder esse Moro’. Vocês cortam a palavra ‘foder’ aí…".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.