Agência Brasil - Creative Commons O senador Ciro Nogueira

Nesta sexta-feira (24), o ex-ministro da Casa Civil , senador Ciro Nogueira (PP-PI), afirmou irá aguardar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante seu retorno no aeroporto na manhã de 30 de março. A data foi confirmada pelo ex-mandário na última quinta-feira (22).

“Como foi anunciado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, está confirmado! Jair Bolsonaro volta ao Brasil na quinta-feira (30) de manhã. Falei hoje com nosso capitão e já garanti que serei um dos primeiros brasileiros que estará no aeroporto aguardando seu retorno”, escreveu Ciro nas redes sociais.

Além de Ciro Nogueira, O PL, partido de Bolsonaro, também se manifestou em relação a volta do ex-presidente.

“Bolsonaro vai desembarcar em Brasília às 7h30. Ficamos no seu aguardo Capitão, para juntos lutarmos por um Brasil mais justo e livre”, publicou o PL.

Seguindo Bolsonaro, sua chegada ao Brasil estava “pré-marcada” para a manhã de 30 de março.

“Tenho convite de várias lideranças da Europa, mas no momento o que está pré-marcado é eu pousar no dia 30 [de março] de manhã em Brasília. E daí, voltando a normalidade, a gente vai rodar pelo Brasil e participar de eventos fora do Brasil, como estive na CPAC [Conferência Anual de Ação Política Conservadora, em português] no mês passado”, disse o ex-presidente à Record TV na quinta-feira (22).

Durantes as últimas semanas, diferentes datas foram sugeridas o retorno do ex-chefe do Executivo. No dia 7 de março, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o pai retornaria ao Brasil no dia 15, no entanto, logo em seguida, o congressista voltou atrás e disse que “a data era provável, mas sem confirmação”.

